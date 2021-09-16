Возвращение легенды или «просто бизнес»: Группа ABBA выпустила новый альбом спустя 40 лет

Карлсон, Нобелевская премия, ИКЕА – то шведское, что прошло испытание временем. Группа ABBA до недавних пор в этот список не попадала: просуществовав чуть больше десяти лет, квартет не то чтобы распался, но все-таки, казалось, ушел в небытие.