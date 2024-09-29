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Аргументы и Факты

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Работодатели в России изменили свое отношение к кандидатам старше 50 лет

Работодатели в России изменили свое отношение к кандидатам старше 50 лет

В условиях нехватки квалифицированных кадров работодатели стали более открытыми к найму сотрудников старше 50 лет, одновременно компании предпринимают активные меры для удержания уже имеющихся работников, следует из исследования SuperJob.

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