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Военно-воздушные силы России: История и современность

Военно-воздушные силы России: История и современность

Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве, выполняя поставленные командованием задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины.

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