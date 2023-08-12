Военно-воздушные силы России: История и современность

Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве, выполняя поставленные командованием задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве, выполняя поставленные командованием задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины.
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