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Царьград

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Nordwind экстренно посадил самолёт из-за проблем с герметизацией

Nordwind экстренно посадил самолёт из-за проблем с герметизацией

Boeing 737-800 от Nordwind с 190 людьми на борту совершил внеплановую посадку из-за проблем с герметичностью на высоте свыше 10 км.

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