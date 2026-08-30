Nordwind экстренно посадил самолёт из-за проблем с герметизацией

Boeing 737-800 от Nordwind с 190 людьми на борту совершил внеплановую посадку из-за проблем с герметичностью на высоте свыше 10 км.
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