Guardian: Украина освободила 3,8 тысячи заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Украинские власти досрочно освободили несколько тысяч заключенных. Об этом сообщила газета Guardian. «Три тысячи восемьсот заключенных освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ», — написали журналисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии