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Guardian: Украина освободила 3,8 тысячи заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Guardian: Украина освободила 3,8 тысячи заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Украинские власти досрочно освободили несколько тысяч заключенных. Об этом сообщила газета Guardian. «Три тысячи восемьсот заключенных освобождены досрочно в соответствии с новой схемой, призванной устранить бреши в ВСУ», — написали журналисты.

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