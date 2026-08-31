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Безопасность школ и линейки 1 сентября: как регионы России подготовились к Дню знаний

Безопасность школ и линейки 1 сентября: как регионы России подготовились к Дню знаний

Уже завтра миллионы российских школьников сядут за парты. Этот День знаний будет непривычным: из-за участившихся атак беспилотников власти массово переносят линейки в помещения, а в некоторых регионах праздник отменяют вовсе.

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