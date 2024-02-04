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Стало известно, что ректор ГИТИСа призвал отказаться от работы с предателями в театре

Стало известно, что ректор ГИТИСа призвал отказаться от работы с предателями в театре

Ректор ГИТИСа призывает к отказу от сотрудничества с предателями в театре:  Ректор ГИТИСа и критик Григорий Заславский возмущен и требует справедливости.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Полностью согласна с Заславским...
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Давно пора!
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13 час.

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