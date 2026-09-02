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Овчинский: в районе Бирюлево Восточное по программе реновации строится двухсекционный жилой дом

Овчинский: в районе Бирюлево Восточное по программе реновации строится двухсекционный жилой дом

В районе Бирюлево Восточное Южного административного округа на улице Касимовской (земельный участок 33) в рамках программы реновации продолжается возведение новостройки на 208 квартир.

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