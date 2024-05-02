Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • lara777 Свистулькина
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Размен по-русски: вы наши валютные резервы, а мы у вас - свои деньги, фабрики, заводы и предприятия

Размен по-русски: вы наши валютные резервы, а мы у вас - свои деньги, фабрики, заводы и предприятия

Тут вот Евросоюз мнётся и не знает как бы ему получше обосновать воровство российских активов. Единственное, на что пока отважились еврочиновники - они решили использовать прибыль, полученную от российских активов, но на большее они пока решиться не могут.

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Комментарии
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А
Александр
Так, заводы нам или китайцам? Везде с носом. Но уши всегда оттопырены?
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13 час.
Диана Мальгинова
Есть, но мы можеи печатать свои деньги, если что то продали за доллары. Прочитайте закон о ЦБ.
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10 час.
Астон Мартин
так доллары уже в заморозке так что вполне можно компенсировать рублями 🥸
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5 час.

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