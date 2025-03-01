Госдума рассмотрит закон о запрете просветительской деятельности иноагентам

Об этом сообщил Вячеслав Володин Госдума запланировала на 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект, который полностью запрещает иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.