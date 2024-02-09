Ламар Джексон признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ

Минувшей ночью состоялась церемония вручения индивидуальных наград NFL Honors. Приз MVP получил квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон.
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