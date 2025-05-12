"Урал. Православие. Культура": в Челябинске стартует XXIII Славянский научный собор

Программа мероприятий, площадки.С 12 по 20 мая в Челябинске при поддержке регионального правительства и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала пройдет масштабный молодежный образовательно-просветительский проект, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.
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