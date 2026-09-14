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Простые приемы самоанализа помогут начать новую жизнь

Простые приемы самоанализа помогут начать новую жизнь

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Порой люди не решаются менять жизнь, хотя их многое не устраивает. Причина кроется не в отсутствии решимости, а во внутреннем конфликте между желаемым и привычным представлением о себе.

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