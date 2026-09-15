Итак, жребий брошен, Рубикон перейден… Зеленский, будучи загнанным в угол все-таки решился на контратаку против курируемых и направляемых европейскими «партнерами» киевского режима «антикоррупционных органов».
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