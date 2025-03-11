Может ли второй телефон спасти от банковских мошенников?

Если вам удобнее выделить всё банковское на отдельный телефон, то почему бы и нет. В тоже время, я уверен, что если соблюдать базовые правила безопасности (не светить номер в сомнительных местах, не переходить по подозрительным ссылкам), то отдельный номер может быть излишним.