Эксперт рассказала, как провести вечер перед ЕГЭ

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова 20 мая рассказала «Известиям», как детям и родителям провести вечер перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).
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