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Шапка «петушок» была культовым головным убором в 1980-х годах

Шапка «петушок» была культовым головным убором в 1980-х годах

﻿﻿Шляпа-петух была культовым головным убором 1980-х годов. Все носили его. Достаточно посмотреть пару серий культового журнала «Ералаш», снятых в то время.

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