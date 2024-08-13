Nissan показал часть нового поколения внедорожника Patrol (2025)

Мировая премьера нового поколения внедорожника Nissan Patrol состоится в сентябре 2024 года. В ее преддверии японцы постепенно приоткрывают занавесу тайны этой модели, периодически публикуя тизеры, которые раскрывают ключевые особенности дизайна автомобиля.