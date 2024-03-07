Двое туляков незаконно присвоили 5 000 000 рублей вкладчиков

В Тульской области уголовное дело двух жителей города Тулы, возрастом 39 и 59 лет, было направлено в суд по обвинениям в участии в организованной группе, которая незаконно присвоила около 5 миллионов рублей, принадлежащих гражданам.
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