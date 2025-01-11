В Китае родители стали отправлять детей в школу с курьерами

По крайней мере, таким лайфхаком поделилась в соцсетях одна из китаянок. Режим работы многих китайских родителей и школьное время детей не совпадают, не у всех есть время и возможность отводить ребенка в школу самим.
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