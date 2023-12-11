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Мировое обозрение

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The Economist: Преодолимы ли разногласия в вопросе поддержки Украины?

The Economist: Преодолимы ли разногласия в вопросе поддержки Украины?

Вопреки всем предупреждениям о том, что средства для Украины к концу года закончатся, шестого декабря республиканцы в сенате заблокировали законопроект, предусматривающий чрезвычайные расходы на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и другие приоритеты национальной безопасности, пишет британский журнал The Economist.

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