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Руководитель Департамента Сергей Лёвкин вошел в состав Наблюдательного совета НОТИМ

Руководитель Департамента Сергей Лёвкин вошел в состав Наблюдательного совета НОТИМ

По итогам прошедшего в Минстрое России Общего собрания членов Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) утверждены основные органы управления – Наблюдательный совет и Правление НОТИМ.

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