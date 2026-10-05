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Царьград

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«Сибирь» уступила «Нефтехимику» и осталась последней на Востоке КХЛ

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» и осталась последней на Востоке КХЛ

Новосибирцы вели 2:1 после двух периодов, но в третьем пропустили дважды и проиграли «Нефтехимику» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 4 октября.

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