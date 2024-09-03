В Минобороны заявили об остановке продвижения ВСУ в курском приграничье

Минобороны: военные ЧФ остановили продвижение ВСУ в курском приграничье Военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.
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