Новый федеральный образовательный стандарт, вступающий в силу с 1 сентября 2027 года, включит в программу по литературе произведения народов России – в том числе татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля, а также сократит внеурочную нагрузку старшеклассников на 20 часов и изменит число заданий в ОГЭ и ЕГЭ.
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