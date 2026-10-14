Новый федеральный образовательный стандарт, вступающий в силу с 1 сентября 2027 года, включит в программу по литературе произведения народов России – в том числе татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля, а также сократит внеурочную нагрузку старшеклассников на 20 часов и изменит число заданий в ОГЭ и ЕГЭ.