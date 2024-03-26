Венгрия не намерена отказываться от контактов с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен отказываться от контактов с Москвой на высшем уровне, потому что если мы перекроем каналы связи, то уменьшим шансы на мир в будущем, – сообщает в среду, 27 марта, ТАСС.
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