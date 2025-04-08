Франция превратилась в "больного человека" Европы. Дальше будет хуже

Франция оказалась в парадоксальном положении. После "перезапуска" Германии Фридрихом Мерцем, пока Северная Европа сочетает в своей политике конкурентоспособность, экологический переход и программу перевооружения, Южная Европа восстанавливает свои позиции, а Восточная Европа продолжает догонять, наша страна остается единственным "больным человеком" Европы.