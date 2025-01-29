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Барак по расчету: в Смоленске спорят из-за стройки на месте концлагеря

Барак по расчету: в Смоленске спорят из-за стройки на месте концлагеря

В Смоленске активисты решили обратиться к федеральным властям с призывом вмешаться в ситуацию с застройкой территории, на которой в годы войны находился концлагерь Dulag-126, а рядом — мемориал, где захоронены по меньшей мере 45 тыс.

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