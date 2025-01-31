Врач Волкова: голубика помогает организму бороться с процессом старения

Ягода также снижает риск развития многих хронических болезней Голубика, которая содержит в своем составе антиоксиданты, помогает организму бороться с процессами старения и снижает риск развития многих хронических заболеваний, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
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