Матч Рахимовой в Боготе остался недоигранным из-за дождя

В столице Колумбии начался один из первых турниров грунтовой части сезона. Из-за дождей в Боготе минувшей ночью удалось завершить только один матч 1-го круга, да и тот продолжался всего 48 минут: мексиканка Рената Сарасуа разгромила местную теннисистку Мариану Баррасу с двумя «баранками» — 6:0, 6:0.
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