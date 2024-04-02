Матч Рахимовой в Боготе остался недоигранным из-за дождя

В столице Колумбии начался один из первых турниров грунтовой части сезона. Из-за дождей в Боготе минувшей ночью удалось завершить только один матч 1-го круга, да и тот продолжался всего 48 минут: мексиканка Рената Сарасуа разгромила местную теннисистку Мариану Баррасу с двумя «баранками» — 6:0, 6:0.