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Изнер о том, что Джоковича не пустят в США: «До 11 мая он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке»

Джон Изнер прокомментировал то, что Новака Джоковича не пустят на мартовские турниры в США, поскольку он не привит от коронавируса.

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