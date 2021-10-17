Время узнать правду!

7 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Жерноклев
    а за что? они же честно поделили, половину им, половину нам. Не виноваты они, что нас чуть больше, примерно на 145 ли...Золото уедет жить...
  • владимир Сырников
    Что-то высказывание котика не вижу! Уснул что-ли. Или деньги уже платят перестали?Юрий Пронько: "Сп...
  • Иван
    Скажу, если ты допустишь меня к телу...Золото уедет жить...

Конец украинской ГТС. Кремль полностью переиграл Киев

Конец украинской ГТС. Кремль полностью переиграл Киев

В 2011 году наша страна была плотно завязана на транзит через магистральные газопроводы Украины и Беларуси.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Дмитрий Марченко
разгромом Уркаины удовлетворен!
Надежда
Довыделывались каклы с шантажом, теперь бьются в истерике, умоляя хозяев "надавить" на аХрессора с его "ядовитым и самым вонючим газом"!))))))))))
Владимир Лисуков
Говорите тише, а то малахольная Зелень рыдает. Прочтёт это и опять зарыдает. А волны бегут от винта за кормой и след от дерьма пропадает.
Анатолий
Здесь многие , особенно либералы, чуть что рыдают за народ. Пусть спросят у этого народа в России как он, народ, относится к газопроводам вокруг Окраины. Я знаю, что 99% аплодируют такому решению России. Избавились от такого наглого кровососа. Дышать легче стало. И на Донбассе полегчает. Пусть американский Гудбайден кормит эту Куевскую свору ненасытную. А он накормит, как Афганистан накормил.

Картина дня

наверх