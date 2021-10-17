Конец украинской ГТС. Кремль полностью переиграл Киев

Время узнать правду!ПолитикаКонец украинской ГТС. Кремль полностью переиграл Киев В 2011 году наша страна была плотно завязана на транзит через магистральные газопроводы Украины и Беларуси.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Марченкоразгромом Уркаины удовлетворен!НадеждаДовыделывались каклы с шантажом, теперь бьются в истерике, умоляя хозяев "надавить" на аХрессора с его "ядовитым и самым вонючим газом"!))))))))))Владимир ЛисуковГоворите тише, а то малахольная Зелень рыдает. Прочтёт это и опять зарыдает. А волны бегут от винта за кормой и след от дерьма пропадает.ААнатолийЗдесь многие , особенно либералы, чуть что рыдают за народ. Пусть спросят у этого народа в России как он, народ, относится к газопроводам вокруг Окраины. Я знаю, что 99% аплодируют такому решению России. Избавились от такого наглого кровососа. Дышать легче стало. И на Донбассе полегчает. Пусть американский Гудбайден кормит эту Куевскую свору ненасытную. А он накормит, как Афганистан накормил.Комментировать
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