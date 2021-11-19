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Волшебные палочки: в Москве наградили лауреатов Международного конкурса дирижеров

В Москве наградили лауреатов Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова. Само мероприятие и гала-концерт прошли в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Яна Веденова.

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