Волшебные палочки: в Москве наградили лауреатов Международного конкурса дирижеров

В Москве наградили лауреатов Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова. Само мероприятие и гала-концерт прошли в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Яна Веденова.