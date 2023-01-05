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Рамуш, заменивший Роналду в основе Португалии на ЧМ-2022, стал клиентом агента Криштиану Мендеша

Гонсалу Рамуш подписал контракт с агентством Жорже Мендеша. Прежде интересы 21-летнего нападающего «Бенфики» и сборной Португалии представлял Мохаммед Азфаль.

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