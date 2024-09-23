Политика как он...
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Политика как она есть

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Какая воинственная дама. А ещё гинеколог называется

Какая воинственная дама. А ещё гинеколог называется

Урсула наша, не побоимся этого слова, Фондерляйн, оказалась очень воинственной дамой. Кстати, в Германии (да и вообще в Европе) их, этих суровых представительниц прекрасного женского пола, очень много.

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Комментарии
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Н
Номад
Пиздатый доктор (гинеколог) из урсулы оказался хреновым В роли европейского политика тоже не пиздатая
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12 час.
Светлана Петрова
Энергии хоть отбавляй, непробиваемая, властная, скука на пенсии, не дают ей расслабиться
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Молодец кастрировала не только немецкую экономику, но и европы... Всегда надо иметь жадных до халявы политиков с чиновниками и в добавок не только узколобых, но еще и с куриными мозгами....
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6 час.

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