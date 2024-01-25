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Смоленской области на сельскохозяйственные проекты будет выделено более 52 млн рублей

Смоленской области на сельскохозяйственные проекты будет выделено более 52 млн рублей

Больше половины суммы получено из субсидий Министерство сельского хозяйства Смоленской области сообщило о планируемых проектах по благоустройству населенных пунктов региона на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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