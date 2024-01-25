Смоленской области на сельскохозяйственные проекты будет выделено более 52 млн рублей

Больше половины суммы получено из субсидий Министерство сельского хозяйства Смоленской области сообщило о планируемых проектах по благоустройству населенных пунктов региона на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
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