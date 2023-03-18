Большунов и Непряева выиграли квалификацию лыжного спринта на чемпионате РФ

Победу в квалификации индивидуального классического спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в мужском и женском зачете одержали лидеры российской сборной Александр Большунов и Наталья Непряева 18 марта, показав лучшее время на дистанции.
Победу в квалификации индивидуального классического спринта на чемпионате России по лыжным гонкам в мужском и женском зачете одержали лидеры российской сборной Александр Большунов и Наталья Непряева 18 марта, показав лучшее время на дистанции.
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