Видео: Владимир Путин приехал на открытие трассы М-11 за рулем Lada Aura

Церемония проходит в Тверской области Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти на на 155-м километре трассы М-11 «Нева» в Тверской области за рулём Lada Aura, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.