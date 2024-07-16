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Петербургский дневник

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Видео: Владимир Путин приехал на открытие трассы М-11 за рулем Lada Aura

Видео: Владимир Путин приехал на открытие трассы М-11 за рулем Lada Aura

Церемония проходит в Тверской области Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти на на 155-м километре трассы М-11 «Нева» в Тверской области за рулём Lada Aura, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля.

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