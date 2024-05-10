БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БПЛА Mojave стал носителем пулеметных контейнеров GAP-6

БПЛА Mojave стал носителем пулеметных контейнеров GAP-6

БПЛА Mojave со смешанным вооружением, 2022 г. На крайних точках подвески - пулеметные контейнеры GAP-6 Современные разведывательно-ударные БПЛА тяжелого класса вооружаются управляемыми ракетами и бомбами, которые позволяют им поражать наземные и надводные цели.

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