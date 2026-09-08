Принц Нассау-Зиген. Русско-шведская война 1788–1790 гг. и последние годы жизни авантюриста

Карл Нассау-Зиген на портрете работы неизвестного художника В этой статье мы продолжим и закончим рассказ о европейском авантюристе Карле (Шарле) Нассау-Зигене, который до прибытия в Россию успел совершить кругосветное плавание в составе экспедиции Бугенвиля, на стороне Испании и Франции неудачно повоевать с англичанами за Гибралтар.