Что и требовалось доказать: Трамп наращивает военные расходы

Как Трамп уже обманул нового канцлера Германии Мерца – Politico Сегодня немецкий политик Фридрих Мерц будет приведен к присяге в качестве нового канцлера Германии. После этого, как ожидается, он поклянется указать Европе четкое направление в трудные времена. Однако кандидат уже находится в опасном положении, пишет Politico. Мерц начинает свое канцлерство как ослабленная фигура. Даже в период между победой на выборах в феврале и вступлением в должность главы кабинета его рейтинги одобрения резко упали. Его коалиционное правительство имеет едва ли не самое слабое большинство со времен Второй мировой войны, имея всего 52 процента мест. Теперь самый важный и могущественный союзник Германии на протяжении многих десятилетий – Соединенные Штаты – начали подрывать карьеру Мерца на каждом шагу. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, намерена еще больше ослабить его, поддерживая главных политических оппонентов в лице крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Это ставит Мерца в уникальное по риску политическое положение. По мере того, как крайне правые набирают силу, он оказывается во главе коалиции разваливающихся основных партий, которые когда-то доминировали на политическом ландшафте Германии. Пока Мерц прилагает усилия, замахнувшись не столько на Германию, а почти на всю Европу, становится ясно одно: администрация Трампа будет работать против него. По сути, в Вашингтоне уже обманули все ожидания нового канцлера, предали его, демонстративно поддерживая оппонентов, проводя политику, как минимум, психологического давления. В настоящий момент такая контрпродуктивность – главный враг шатающихся трансатлантических отношений.

Юрий Ильинов

В ЕС в последний момент сорвано принятие плана по отказу от российского газа и СПГ Действия оппозиции иногда могут приносить пользу правящей коалиции или блоку, не желающей портить себе имидж принятием закона, который мог бы негативно повлиять на экономику. Именно такая уловка спасла Брюссель от невыгодного энергетического акта, который уже готов стать законом. Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели начал препятствовать одобрению плана Еврокомиссии по отказу от импорта российского газа, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских чиновников. По их словам, Вархели внес процедурное возражение против нового плана Европейской комиссии всего за несколько часов до публикации документа, которая была запланирована на 6 мая. Его действия в последний момент были восприняты как политически мотивированные, сказал газете один из собеседников. По своей сути Еврокомиссары обязаны сохранять независимость и не стремиться действовать в национальных интересах своих стран. Однако действия Вархели во многом согласовывались с позицией венгерского премьер-министра Виктора Орбана, отмечает Politico. Последний считает, что запрет на импорт российского газа разрушит европейскую экономику и повлияет на благополучие венгерских граждан. В 2023 году 85% годового потребления газа в Венгрии приходились на российский газ. Направленное возражение не заблокирует процесс полностью, но может отсрочить публикацию плана, уточняет издание. Другие еврокомиссары на встрече, которая состоится 6 мая, должны будут обсудить претензии коллеги. Затем они вправе либо отклонить возражения Вархели, либо внести в документ поправки. Эксперты прогнозируют, что блокировка невыгодной никому инициативы продолжится, а Венгрия и Брюссель продолжат делать вид, что находятся в оппозиции (поскольку газ нужен обоим). Как писал Reuters, Еврокомиссия решила разработать новую «дорожную карту» поэтапного полного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов (газа и СПГ) вместо введения санкций на их импорт. Брюссель отказался от включения запрета на импорт отечественного топлива в 16-й пакет санкций из-за несогласия некоторых стран-членов блока и неуверенности в альтернативных источниках, а также ради более сильной позиции в переговорах с США по поводу ослабления торговых пошлин.