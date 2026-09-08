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Теплоход «Русский Восток» сорвало с якоря во Владивостоке, судно село на мель

Теплоход «Русский Восток» сорвало с якоря во Владивостоке, судно село на мель

Во Владивостоке теплоход «Русский Восток» без экипажа и груза сорвало с якоря в Амурском заливе. После этого судно село на мель у Токаревского маяка.

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