Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...

Божжижмой!! Когда всё это бандеро-гуанО, наконец, сдохнет?? Может, толковые украинцы возьмутся тогда, наконец, за свою страну?

Виктор Журавлев

Если мы не будем брать всю Украину, то что же Путин будет демилитаризировать и кого же он будет денацифицировать? Надо перекрыть западные границы и арестовать правительство Украины. А потом судить за антиконституционный захват власти. Потом установить временное правительство и избрать учредительное собрание для создание демократического миролюбивого государства. И пусть они дальше живут мирно и работают.