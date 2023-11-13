Вот и всплыл ключевой вопрос всей военной кампании на Украине...

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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patentlil
Кроме западной!
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19 час.
Юрий Золотарев
Божжижмой!! Когда всё это бандеро-гуанО, наконец, сдохнет?? Может, толковые украинцы возьмутся тогда, наконец, за свою страну?
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18 час.
Виктор Журавлев
Если мы не будем брать всю Украину, то что же Путин будет демилитаризировать и кого же он будет денацифицировать? Надо перекрыть западные границы и арестовать правительство Украины. А потом судить за антиконституционный захват власти. Потом установить временное правительство и избрать учредительное собрание для создание демократического миролюбивого государства. И пусть они дальше живут мирно и работают.
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17 час.

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