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В Грузии заявили подготовке Украиной беспорядков в стране

В Грузии заявили подготовке Украиной беспорядков в стране

Организаторы митингов в Тбилиси против законопроектов об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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