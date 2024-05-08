Организаторы митингов в Тбилиси против законопроектов об иноагентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии