Telegraph: Британия во вторник работала над восстановлением контакта Киева и США

Власти Великобритании во вторник весь день работали над восстановлением контакта киевской стороны и Соединенных Штатов после перепалки президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, произошедшей 28 февраля в Белом доме.
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