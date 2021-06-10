Политика как она есть

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Юристка лишилась контракта на 22 миллиона рублей из-за того, что Собчак посчитала ее эскортницей

Юристка лишилась контракта на 22 миллиона рублей из-за того, что Собчак посчитала ее эскортницей

Эльнара Троицкая накануне подала иск к Ксении Собчак, которая представила ее в своем ролике как. эскортницу.

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Алина
Самое правильное было бы присудить "ЗНАМЕНИТОЙ" ДОЖДЕВИЧКЕ 22 МИЛЛИОНА УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ И 22 МИЛЛИОНА МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА. Высказать предупреждение "Дождю" о наличии в штате недобросовестных работников.
Van Van
22 миллиона юристке это за что же такие деньги, за праведные дела наверно. Футболисту миллионы, артисту миллионы, эскорту миллионы, журналисту миллионы, акционеру миллионы, шахтеру миллионы классно живем!

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