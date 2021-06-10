Юристка лишилась контракта на 22 миллиона рублей из-за того, что Собчак посчитала ее эскортницей

Политика как она естьПолитикаЮристка лишилась контракта на 22 миллиона рублей из-за того, что Собчак посчитала ее эскортницей Эльнара Троицкая накануне подала иск к Ксении Собчак, которая представила ее в своем ролике как. эскортницу.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлинаСамое правильное было бы присудить "ЗНАМЕНИТОЙ" ДОЖДЕВИЧКЕ 22 МИЛЛИОНА УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ И 22 МИЛЛИОНА МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА. Высказать предупреждение "Дождю" о наличии в штате недобросовестных работников.VVVan Van22 миллиона юристке это за что же такие деньги, за праведные дела наверно. Футболисту миллионы, артисту миллионы, эскорту миллионы, журналисту миллионы, акционеру миллионы, шахтеру миллионы классно живем!Комментировать
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