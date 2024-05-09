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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» и «Аталанта» Миранчука сыграют в финале Лиги Европы

Сегодня немцы дома сыграли вничью с «Ромой» (2:2) во втором полуфинальном матче, однако прошли в финал по сумме двух встреч (4:2).

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