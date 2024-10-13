Образ жизни без кредита у организма

Российская сеть клиник инфузионной терапии Biorise планирует значительно расширить спектр услуг в области превентивной медицины и стать первой публичной медицинской компанией в области биохакингаОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ/ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Сооснователи сети клиник биохакинга Biorise Артур Зарипов (слева) и Камиль Вильданов считают, что в ближайшие годы превентивная медицина в России будет динамично развиватьсячитайте на monocle.