Образ жизни без кредита у организма

Российская сеть клиник инфузионной терапии Biorise планирует значительно расширить спектр услуг в области превентивной медицины и стать первой публичной медицинской компанией в области биохакингаОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ/ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Сооснователи сети клиник биохакинга Biorise Артур Зарипов (слева) и Камиль Вильданов считают, что в ближайшие годы превентивная медицина в России будет динамично развиватьсячитайте на monocle.
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