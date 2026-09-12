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ИА Регнум

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Журналист Карлсон заявил, что Москва бесконечно лучше и приятнее Нью-Йорка

Журналист Карлсон заявил, что Москва бесконечно лучше и приятнее Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в ходе приезда несколько раз в Москву, убедился в том, что российская столица гораздо лучше Нью-Йорка.

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