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Возраст, когда надо начинать тщательно следить за уровнем холестерина

Возраст, когда надо начинать тщательно следить за уровнем холестерина

Люди, у которых в возрасте от 30 до 40 лет наблюдается умеренно повышенный уровень холестерина, подвержены более высокому риску развития сердечных заболеваний, отмечает Reuters со ссылкой на данные недавнего исследования американских ученых.

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